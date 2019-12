Le CSA monte une équipe de professionnels des médias pour lutter contre les fake news

Élaborer de nouveaux outils contre la désinformation

CSA : Les Experts

Source : CSA

La loi du 22 décembre 2018, également connue sous le nom de loi « anti-», relative à la lutte contre la manipulation de l'information, concerne l'ensemble des plateformes en ligne. Celles-ci sont tenues de mettre en œuvre diverses actions permettant de limiter la diffusion de fausses informations, en particulier en période électorale.Dans ce cadre, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a été chargé, par le gouvernement, de surveiller l'application de ces nouvelles règles. L'organisme a ainsi envoyé de premières recommandations aux plateformes le 15 mai dernier, afin de les aider à lutter le plus efficacement possible contre la propagation de, quelques jours avant les élections européennes.À présent, le CSA cherche à «». Dans cet objectif, l'autorité a constitué une équipe projet de neuf personnes, toutes issues de ses services. Ce groupe aura notamment pour rôle de travailler sur la mise en œuvre du dispositif prévue par la loi, mais également d'anticiper les implications de potentielles futures réglementations, en particulier quant à la lutte contre les contenus haineux en ligne.Par ailleurs, l'équipe projet pourra s'appuyer sur un comité d'experts, extérieurs au CSA. Composé de 18 personnes d'horizons différents, il aura un rôle consultatif et pourra également émettre des avis et des propositions. Il sera piloté par Michèle Léridon, ancienne directrice de l'information de l'Agence France-Presse (AFP) et conseillère du CSA.Les membres du groupe seront donc chargés d'apporter un éclairage à la fois juridique, économique, scientifique et éthique sur la lutte contre les. C'est pourquoi on retrouve des profils aussi divers que Cécilia Ragueneau, ancienne directrice générale d'iTélé et de RMC, Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, Sophie Viger, directrice générale de l'école 42, ou encore Christine Balagué, professeure titulaire de la chaire « Good in Tech » de l'Institut Mines-Télécom Business School.Le comité d'experts se réunira plusieurs fois par an, pour débattre des sujets autour de la désinformation en ligne. La première réunion est prévue dès aujourd'hui.