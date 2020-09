Wikipédia aurait un impact énorme sur l'économie touristique d'une ville

Non seulement Wikipédia offre un savoir et des connaissances exceptionnels et ce gratuitement pour les internautes du monde entier, mais la plateforme a en plus des conséquences positives en dehors de la sphère du Web. L'encyclopédie en ligne offre en effet à de nombreuses petites villes et villages en manque de touristes une exposition de taille qui permet d'attirer les badauds, entraînant des retombées économiques réelles.