Facebook teste de proposer des articles Wikipedia dans ses résultats de recherche

Si Facebook a bel et bien confirmé que cette fonctionnalité était en cours de test, l'entreprise n'a pas spécifié précisément le pourquoi de cette collaboration avec Wikipédia.

Outre la lutte contre les fake news, on imagine que la manœuvre vise également à inciter l'utilisateur à rester sur Facebook, et à ne pas quitter la plateforme pour effectuer une recherche via ce bon vieux Google.