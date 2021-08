Des centaines de pages Wikipédia ont été remplacées par des croix gammées pendant la journée du 16 août

Si l'image relayée par la militante politique et écrivaine Ann Coulter aurait pu laisser penser au premier abord à une attaque d'ampleur, c'est en fait un seul individu et non un pirate, dont le compte a été créé 10 jours auparavant sur Wikipédia, qui est derrière cet acte de vandalisme en ligne. L'auteur aurait tout simplement réussi à modifier un modèle d'article utilisé sur des milliers de pages pour y ajouter la photo de croix gammée.

Repérés puis bannis jusqu'à nouvel ordre, le compte en question et son détenteur ne devraient plus sévir… jusqu'à la création potentielle d'un autre compte. Malgré le rétablissement du modèle initialement employé en quelques minutes, cet incident n'est pas sans rappeler la facilité avec laquelle Wikipédia peut faire l'objet de modifications préjudiciables.