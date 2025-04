Elle sera ainsi un outil bien plus intéressant pour les développeurs d'IA afin d'accéder plus aisément à des articles lisibles par machine, et donc utilisables ultérieurement. Un schéma gagnant-gagnant, car si d'un côté les développeurs IA voient leur travail réduit, Wikipedia devrait aussi être bénéficiaire.

En effet, la fondation à l'origine de l'encyclopédie a récemment fait état des problèmes rencontrés à cause de l'activité toujours plus effrénée des bots de récoltes de données. Ceux-ci ont fini par générer un trafic qui sollicite trop fortement les serveurs de Wikipedia, ce qui représente une hausse des coûts de fonctionnement pour la plateforme, mais aussi une augmentation des risques. L'encyclopédie avait alors annoncé travailler sur des solutions pour remédier au problème. Sera-ce le cas ?