Dans une annonce parue hier, Google a déclaré vouloir aller plus loin. Le géant du web a boosté la fonctionnalité de recherche à l'IA afin de la rendre bien plus intelligente. Elle prend désormais en compte « la récence, les e-mails les plus consultés et les contacts fréquents » pour affiner ses résultats. Il sera notamment possible de basculer entre les résultats les plus pertinents et les plus récents, si besoin est.