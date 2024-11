Pour l'heure, la nouvelle option n'est disponible qu'en langue anglaise et ses actions sont plutôt restreintes. Cependant, dans l'annonce de la mise à jour, l'équipe de Google a précisé qu'il sera bientôt possible de créer des rendez-vous à partir d'un mail, d'ajouter ou d'ôter des invités au sein des évènements, de visualiser les fichiers joints et les réponses associées à une réunion, de trouver des créneaux disponibles dans votre agenda ou encore, d'ajouter ou de gérer des salles de conférence.