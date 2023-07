Gmail : cette fonction va vraiment simplifier vos rendez-vous !

La première option qui s'offre aux utilisateurs est la création d'événements. En cliquant sur le menu « Créer un événement », le menu calendaire de Google Agenda s'ouvre à droite et intègre immédiatement l'ensemble des destinataires de l'e-mail à venir. Pour éviter toute erreur, un résumé de la réunion à venir est intégré au corps de texte. En quelques clics, toutes les personnes concernées sont au courant. Mais ce n'est pas tout !

En effet, une seconde option permet de donner ses disponibilités. Là encore, lorsque l'on clique sur l'option, un menu calendaire s'ouvre. Chaque utilisateur concerné peut alors indiquer les créneaux horaires qu'il désire, et ces choix sont visibles par les autres destinataires. On s'épargne ainsi un échange d'e-mails fastidieux et l'on gagne du temps. Évidemment, une invitation à consulter le calendrier est automatiquement créée.

Si vous êtes en quête de quelques fonctionnalités pratiques, rappelons qu'il est possible d'allonger le délai permettant d'annuler un envoi, qu'un outil IA dénommé Help Me Write aide à la rédaction et qu'il est possible de définir des lieux de travail directement dans l'Agenda.