Google Calendar reçoit une fonction qui devrait grandement faciliter votre quotidien

Au fil des années, Google Agenda (ou Calendar) est devenu un outil de plus en plus pratique, que ce soit pour les personnes au bureau ou en télétravail. On se souvient par exemple que l'application de gestion d'événements s'est dotée il y a deux ans d'un mode hors connexion. Plus récemment, la firme de Mountain View a intégré une fonctionnalité permettant de modifier votre lieu de travail, ce afin d'informer vos collaborateurs de vos éventuels déplacements à venir.