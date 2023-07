En télétravail ? Au bureau ? Google Agenda vous rend plus mobile !

En 2021, Google est devenu accessible en mode hors connexion, mais surtout, il a gagné la possibilité pour ses utilisateurs de spécifier leur lieu de travail. Une feature pratique pour signifier son éventuelle disponibilité à des clients ou des collaborateurs, et qui est désormais un peu plus poussée. En effet, il est désormais possible de préciser plusieurs localisations différentes dans la même journée directement sur Google Agenda, pour donner plus d'informations sur sa journée de travail.