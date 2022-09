Des employés moins productifs en télétravail ? Le P.-D.G. de Microsoft remet les patrons à leur place

Vous l’aurez donc bien compris, la prise de position de la firme de Redmond quant à la question du télétravail ne date pas d’hier. Mais force est de constater que depuis maintenant plus de deux ans, avec la crise sanitaire comme élément déclencheur, nombre de secteurs professionnels ont à leur tour défendu la pertinence du télétravail. Par conséquent, ils se sont adaptés à la situation, entraînant alors une profonde remise en question de la légitimité (ou non) du travail à la maison. Pour autant, tous ne partagent pas le même avis. Et de toute évidence, avec Teams, Microsoft se retrouve fatalement mêlée à ces interrogations. Qui a raison, qui a tort ? Selon Satya Nadella, la question n’a plus lieu d’être posée.