Grâce au télétravail, le bonheur c'est les autres

Pour 40 % des actifs, c'est le lien social : « Nos liens ne se surajoutent pas à notre identité première pour nous rendre heureux ; ils sont la matière première de notre bonheur. Et l’étude montre que les Français abordent majoritairement le télétravail et les innovations technologiques de manière plutôt créative et ouverte, comme une façon de faire vivre autrement ces liens, voire de les réinventer », commente le philosophe et romancier Charles Pépin, en marge de l'étude. Les 18-24 ans sont ceux qui considèrent le plus le lien social comme leur source première de bonheur au travail.