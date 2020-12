Le télétravail pèserait sur l'innovation, pas sur la productivité

Résultats ? 63 % des salariés interrogés souhaitent travailler au moins trois jours par semaine en entreprise. « L’enseignement principal, c’est que le bureau physique n’est pas mort. Du côté des salariés, comme des managers, il apparaît de plus en plus nettement que le bureau est le lieu où va se jouer l’engagement, la créativité et la culture d’entreprise », explique Aude Grant, directrice générale adjointe de Paris Workplace.

En parallèle toutefois, le nombre idéal de journées en télétravail est passé de 1,4 jour par semaine à 2,1 jour par semaine après le premier confinement.