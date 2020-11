Microsoft sous le feu des critiques en raison de son "Productivity Score" permettant de surveiller ses salariés

Il en faudra plus pour rassurer les plus inquiets. Pour David Heinemeier Hansson, co-fondateur de la suite Basecamp, « le mot dystopique est loin d'être assez fort pour décrire le [nouvel enfer sur lequel Microsoft vient d'ouvrir une porte] ».

« Au moment même où la réputation de Microsoft commençait à se reconstruire, ils la font exploser avec le système de surveillance professionnel le plus invasif qui ait jamais été mis en place » ajoute-t-il, arguant, à raison, qu'être « sous surveillance constante sur le lieu de travail est un abus psychologique », et qu'avoir « à s'inquiéter d'avoir l'air occupé pour les statistiques est la dernière chose que nous devons infliger à qui que ce soit », d'autant plus en cette période de forte pression psychologique liée à la pandémie.

Et pourtant, comme le notait The Guardian après une interview du Dr Claudia Pagliari, chercheuse en santé et société de l'Université d'Édimbourg, de nombreuses entreprises ont « vraiment accéléré » la surveillance de leurs employés à mesure que le télétravail s'est généralisé face à la crise sanitaire.