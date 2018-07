Google Calendar : une option "Absent du bureau" bientôt intégrée

Source : blog GSuite

Le bien-être numérique, nouveau mantra de Google

Modifié le 29/06/2018 à 11h09

Google a annoncé dans une note de blog une nouvelle fonctionnalité qui va faciliter la vie de nombreux employés : la version professionnelle de Google Calendar va en effet intégrer un outil permettant d'informer ses collègues ou ses clients en cas d'absence au bureau.Il suffit à l'utilisateur de créer un évènement dans son calendrier les jours où il n'est pas disponible et cliquer sur le bouton « Absent du bureau ». L'option permettra de saisir un message accompagnant l'information.Lorsqu'une invitation à une réunion est envoyée, l'émetteur recevra immédiatement une notification informant de l'absence ainsi que le petit mot personnalisé. Les invitations seront également immédiatement déclinées.En plus de cette petite fonction bien vue, Google Calendar permettra également de spécifier ses horaires de bureau dans l'application. Google les déduira automatiquement à partir du fuseau horaire et selon les habitudes de l'utilisateur, en utilisant un soupçon d'intelligence artificielle.Evidemment, tout est paramétrable manuellement dans les réglages de l'application, pour spécifier des heures différentes selon les jours de la semaine. Une fois les heures définies, toutes les invitations à des réunions seront déclinées hors des heures de travail.Cette démarche s'inscrit dans une volonté du géant de Mountain View de donner plus d'options quant au « bien-être digital » de ses utilisateurs. La prochaine version d'Android, disponible à la fin de l'été, donnera également de nombreux renseignements sur le temps passé sur son smartphone et diverses fonctions pour réduire l'usage de ses applications au fil de la journée.Les fonctionnalités de Google Calendar seront disponibles dans les prochains jours aux utilisateurs de G Suite, la formule d'entreprise payante des logiciels de productivité de Google.