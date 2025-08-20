Microsoft a finalement publié un correctif pour la débâcle de la réinitialisation de Windows, causée par ses propres mises à jour d'août. Les utilisateurs de Windows 10 et 11 peuvent enfin souffler, mais l'affaire laisse un goût amer.
- Le 13 août, les mises à jour de sécurité KB5063875 et KB5063709 ont brisé la fonction « Réinitialiser ce PC », empêchant la récupération.
- Microsoft a reconnu l’erreur puis déployé en urgence des correctifs hors cycle pour Windows 10 et 11, rétablissant la fonctionnalité.
- Le bug affectait de nombreuses versions (Windows 10 22H2 à Windows 11 23H2, LTSC compris) ; Windows 11 24H2 a été épargnée.
Quelques jours à peine après avoir admis sa bévue, la firme de Redmond déploie en urgence des mises à jour pour Windows 10 et 11. Ces correctifs, disponibles hors du cycle habituel, ciblent spécifiquement les pannes de la fonction « Réinitialiser ce PC ». Une intervention rapide qui clôt un chapitre embarrassant pour l'éditeur.
Un fiasco qui aurait pu être évité
Le feuilleton a débuté le 13 août, lors du traditionnel Patch Tuesday. Les mises à jour de sécurité KB5063875 et KB5063709, censées protéger les utilisateurs, ont eu l'effet inverse en paralysant une fonction essentielle du système : la récupération. Comme nous le signalions alors, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés dans l'incapacité de rafraîchir leur installation.
Le scénario était pour le moins frustrant. Au moment de lancer une réinitialisation, tout semblait fonctionner, jusqu'au redémarrage fatidique. Le système affichait alors un échec, annulait l'opération et ramenait l'utilisateur à son point de départ, sans la moindre explication sur la cause du problème. L'ampleur du dysfonctionnement n'était pas négligeable, touchant un large éventail de versions, de Windows 10 22H2 à Windows 11 23H2, y compris les éditions professionnelles LTSC. Comble de l'ironie, la version 24H2 de Windows 11, souvent critiquée pour son instabilité, a été épargnée par ce bug majeur.