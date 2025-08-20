Le feuilleton a débuté le 13 août, lors du traditionnel Patch Tuesday. Les mises à jour de sécurité KB5063875 et KB5063709, censées protéger les utilisateurs, ont eu l'effet inverse en paralysant une fonction essentielle du système : la récupération. Comme nous le signalions alors, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés dans l'incapacité de rafraîchir leur installation.

Le scénario était pour le moins frustrant. Au moment de lancer une réinitialisation, tout semblait fonctionner, jusqu'au redémarrage fatidique. Le système affichait alors un échec, annulait l'opération et ramenait l'utilisateur à son point de départ, sans la moindre explication sur la cause du problème. L'ampleur du dysfonctionnement n'était pas négligeable, touchant un large éventail de versions, de Windows 10 22H2 à Windows 11 23H2, y compris les éditions professionnelles LTSC. Comble de l'ironie, la version 24H2 de Windows 11, souvent critiquée pour son instabilité, a été épargnée par ce bug majeur.