MisterDams

Ouais mais justement, je trouve ça intéressant qu’on facilite la procédure et que ce soit celui qui décide de boire alors qu’il est venu en voiture qui finance.

En tout cas, faut voir les prix quand même, parce que faut se taper :

5km de vélo pour rejoindre le client

Faire 35km en voiture pour le ramener

Puis refaire 30km de vélo pour retourner à son point de départ (sous réserve qu’il soit dans le bon sens, évidemment) à moins d’avoir une autre course dans la foulée.

Même si le vélo pliable est un VAE, ça demande quand même du temps de travail, un dimanche à 3h du matin le coût doit être assez prohibitif. Et faut recharger le VAE dans la nuit.