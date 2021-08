Google Agenda veut vous aider à contrôler votre temps, notamment celui passé en réunion

Dans les deux cas, comptez jusqu'à 15 jours maximum après le début du déploiement pour obtenir l'accès à cette nouvelle option. Time Insights est pour l'instant disponible seulement sur la version PC de Google Agenda, et pour les utilisateurs Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et for Nonprofits. Les utilisateurs des autres formules Workspace ou G Suite ne sont pas concernés.