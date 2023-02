Télétravail en France et dans le monde : tout ce temps que gagnent les employés enfin mesuré par les chercheurs

Le télétravail est véritablement entré dans les mœurs ces dernières années. Et pas seulement à cause du coronavirus. On a pu constater son ascension depuis un an avec la Russie en guerre. Près de 100 000 salariés du secteur du numérique ont fui le territoire tout en continuant à rester employés par des sociétés locales.

Ses effets sont loin d'être négligeables, si l'on en croit ces calculs révélés par le National Bureau of Economic Research. Selon cet organisme à but non lucratif privé qui travaille sur l'économie américaine, les gains de temps quotidiens sont importants, en moyenne de 72 minutes par jour. Pour la France, ils sont de 62 minutes, des chiffres similaires à d'autres nations occidentales telles que les États-Unis (55 minutes), l'Allemagne (65 minutes), le Canada (65 minutes) ou l'Italie (61 minutes).