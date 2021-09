Gmail s'enrichit d'une recherche avancée sur Android

La version web de Gmail permet déjà depuis quelques années de trouver exactement l’email désiré grâce à la recherche avancée. Il est par exemple possible de préciser le destinataire, l’expéditeur, d'identifier un mail selon qu'il contient une pièce jointe et selon sa taille, ou encore d’indiquer un terme spécifique. Un outil crucial pour filtrer avec précision sa boîte mail et gagner du temps, qui arrive enfin sur Android.