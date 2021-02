Gmail : désormais, les alias de messagerie vont apparaître dans la barre de recherche

Dans un paysage informatique toujours aussi marqué par la cybercriminalité et les attaques diverses et variées (ransomwares, botnets, arnaques au SAV….) et renforcé par la crise sanitaire et le recours massif au télétravail, l'installation d'une suite de sécurité demeure fortement recommandée pour naviguer sereinement sur Internet et travailler à l'abri des fuites de données. Nous avons comparé les offres des principaux éditeur et nous vous livrons nos conclusions.