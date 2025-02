Le déploiement de cette nouvelle protection a démarré hier et devrait prendre 1 à 3 jours. Seuls les abonnés Google Workspace payants y ont droit : il faut pour cela être titulaire d'un abonnement Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Standard, Plus ou Frontline Standard. Les clients Cloud Identity Premium et les propriétaires de l'add-on Teaching & Learning peuvent aussi en bénéficier.