Drive, Gmail : voici comment Google va encore un peu plus améliorer votre sécurité sur Workspace

Dans Google Drive, la firme américaine utilise désormais l'intelligence artificielle pour automatiser la classification. Plus concrètement, les administrateurs de documents Drive peuvent à présent utiliser des modèles d'IA protecteurs de la confidentialité, qu'il est possible de personnaliser, par exemple en fonction de son entreprise. Il est aussi possible de classer et d'étiqueter automatiquement les nouveaux fichiers et ceux déjà présents dans l'application.