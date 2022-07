Cette nouveauté de Gmail vous assurera un envoi vers le bon destinataire

Gmail va également inverser la priorité et montrer d'abord les résultats associés aux prénoms recherchés plutôt qu'aux noms de famille. Utile si vous avez l'habitude de chercher vos contacts via leurs prénoms ou si vous ne connaissez pas le nom de famille de votre interlocuteur. De plus, les contacts avec lesquels vous communiquez le plus souvent apparaîtront en premier dans les résultats de recherche.