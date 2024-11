Ensuite, une forme d'onde et un compteur s'affichent pendant l'enregistrement, qui peut durer jusqu'à 3 minutes. Point notable : il est possible d'écouter le message avant de l'envoyer, ce qui est d'autant plus pertinent dans un contexte professionnel. Le destinataire obtient non seulement votre message vocal, mais également une transcription de celui-ci, comme c'est le cas dans Google Messages.