L'app Gmail pour Android et iOS permet maintenant de passer des appels (audio et visio)

Les appels vidéo et vocaux de Gmail ont commencé à être déployés sur Android et iOS ce 6 décembre auprès des clients de Google Workspace, G Suite et des utilisateurs ayant un compte personnel. Si vous n’avez toujours pas accès à la fonctionnalité, pas de panique : la mise à jour de Gmail est progressive, et il faudra attendre environ deux semaines pour que tout le monde la reçoive.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Google entend améliorer la communication entre les professionnels qui doivent s’adapter aux espaces de travail hybrides. Certains ont réintégré leur lieu de travail physique, mais d’autres sont encore en télétravail.