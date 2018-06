Adobe publie un correctif pour un exploit Zero-Day sur Flash Player

Une faille critique sur Flash Player

Un faux site de recherche d'emploi au Moyen-Orient était utilisé comme serveur de commande et de contrôle et laisse à penser que les pirates se préparaient à l'attaque depuis février.Ce jeudi 7 juin, Adobe a publié une mise à jour de sécurité pour une vulnérabilité critique de son logiciel Flash Player. Identifiée par plusieurs entreprises spécialiées en cybersécurité, elle était activement exploitée par les pirates contre des utilisateurs Windows (notamment au Moyen-Orient) à l'aide d'une... feuille de calcul Excel.Le rapport de l'entreprise Qihoo 360 indique :Cette vulnérabilité affecte Adobe Flash Player jusqu'à sa version 29.0.0.171 sur Windows, macOS et Linux ainsi que la version pour Google Chrome.Le correctif apporte par ailleurs deux mises à jour pour d'autres vulnérabilités découvertes par les équipes d'Adobe et par les équipes de sécurité de sociétés tierces.Si vous utilisez encore Flash Player, n'attendez plus pour le mettre à jour. Sinon, c'est le moment de le désinstaller !