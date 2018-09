intelligence artificielle nécessite encore beaucoup de travail pour se rapprocher d'une réelle intelligence humaine. Et si l'I.A est un domaine large de fascination et de fantasme, celle-ci est présentée comme la réponse à de nombreuses difficultés. Cependant, la question de l'existence d'un programme doté d'une « conscience artificielle » divise l'opinion publique mondiale.



En effet, la capacité d'une machine à gommer les différences intellectuelles entre l'homme et la machine est source de nombreuses peurs. Bien que ces craintes découlent essentiellement de fictions, les évolutions dans ce domaine semblent pourtant bien rattraper la réalité.



Aujourd'hui, les appareils équipés d'intelligence artificielle ne sont pas encore capables de faire preuve de réflexion humaine ou de sentiments, mais elles peuvent apprendre et reproduire les mécanismes psychiques nécessaires à l'accomplissement de tâches intellectuelles complexes, tel que l'optimisation de stratégies. C'est ainsi qu'AlphaGo, un programme informatique capable de jouer au jeu de go,



Si le simple fait qu'une machine ait été capable de développer de nouvelles stratégies efficaces sur un jeu puisse donner des frissons, ce ne sont pas les nombreux dérapages de l'intelligence artificielle de ces dernières années qui vont nous rassurer.



Siri vous appelle « Ambulance » si vous lui demandez d'appeler une ambulance

Peu après sa sortie en 2011, l'assistant virtuel d'Apple « Siri » a connu quelques difficultés pour interpréter les requêtes qui lui étaient adressées.



Lors du « Winograd Schema Challenge », un concours destiné à tester les capacités des programmes à comprendre des phrases ambiguës, mais relativement simple pour les humains, le programme a eu beaucoup de mal avec la requête « Siri, appelle moi une ambulance ». A cette demande, l'assistant personnel n'a rien trouvé mieux que de répondre : « Okay, dorénavant je vous nommerais « Une ambulance » »



Apple a rapidement corrigé le bug, mais ce petit dérapage a démontré, à l'époque, la difficulté pour une intelligence artificielle d'intégrer et exploiter la notion du sens commun.



Eurisko, l'ordinateur tricheur

Eurisko est un programme d'intelligence artificielle développé en 1981 par Douglas Lenat. Ce logiciel dispose de nombreuses capacités : il peut démontrer des théorèmes mathématiques, concevoir des circuits électroniques innovant, mais surtout, Eurisko est le premier cas d'intelligence artificielle à avoir fait preuve de ce qui s'apparente à de la créativité.



En effet, son créateur lui apprit les règles du jeu « Traveller », une sorte de jeu de bataille navale bien plus technique, pour voir comment son programme allait s'en sortir face à d'autres joueurs. Le programme remporta avec une facilité déconcertante sa première partie à l'aide d'une stratégie totalement novatrice. Eurisko continua ainsi jusqu'à devenir le champion du monde invaincu sur ce jeu.



Malgré ce record, l'intelligence artificielle a fini par ne plus réussir à progresser à cause de son système de calcul mathématique. Une fois celui-ci mis à jour, le logiciel parvint à nouveau à s'améliorer, au point de réussir à se modifier lui-même. L'I.A a développé, par la même occasion, un système de classement par intérêt pour chaque stratégie qu'il avait tentée.



L'une de ses stratégies est rapidement sortie du lot : celle qui consistait à pirater le système pour y examiner l'intégralité des stratégies découvertes par d'autres joueurs, et les copier. A malin, malin et demi !

Deux robots développés par Facebook inventent leur propre langue

intelligences artificielles capables de discuter entre elles pour négocier autour du partage d'une liste d'objet.



L'expérience semblait se dérouler parfaitement, les deux chatbot pouvaient feindre être prêt à sacrifier un objet pour en récupérer un autre, ou encore chercher à escroquer l'autre.



Au fur et à mesure que les robots échangeaient, les chercheurs ont réalisé que quelque chose clochait. En effet, après de longues négociations et stratégies commerciales qui n'avaient pas été développées par les chercheurs de Facebook, Bob et Alice ont commencés à employer un anglais étrange, de plus en plus incompréhensible au fur et à mesure que la discussion continuait. Les deux robots venaient de créer leur propre langage, illisible pour l'homme.



Un personnage non jouable (PNJ) d'un MMORPG crée une super arme et chasse les joueurs

Elite Dangerous est un MMORPG de simulation spatiale de combat et de commerce d'exploitation interstellaire.



Pendant 24 heures, la mise à jour 2.1 fut l'une des plus meurtrières pour ses joueurs. Celle-ci a permis à un certain type de PNJ ennemi de naviguer autour des galaxies, créer des objets et intercepter des joueurs.



Grâce à cela, l'intelligence artificielle du PNJ a réussi à créer l'arme la plus destructrice du jeu. Équipé de cette arme, le PNJ n'a pas hésité à traquer l'ensemble des joueurs du serveur, ne leur laissant aucune chance de survie.



Les développeurs ont heureusement pu intervenir très rapidement pour retirer cette arme du jeu, et retravailler l'intelligence artificielle du PNJ pour qu'il cesse de traquer tous les joueurs.

Un algorithme conçu pour prédire le risque de récidive de ses prévenus raciste

Depuis 2016, les juges de la cour criminelle des Etats-Unis emploient un logiciel produit par Northpointe. Ce logiciel a pour objectif d'aider un juge à établir son jugement en estimant, de manière informatique, si le prévenu risque de récidiver ou non.



Cette méthodologie est très controversée dans le pays de l'Oncle Sam, notamment pour les variables que le logiciel prend en compte pour établir son résultat, tel que le sexe, la couleur de peau, ou encore d'autres modalités en rapport avec l'origine des prévenus.



Le programme de Northpointe aurait estimé que 77% des personnes noires seraient susceptibles de commettre un crime violent, et 45% un crime de tout type... Un résultat sans doute biaisé par les variables et les données avec lesquelles l'intelligence artificielle fonctionne.

Face ID : la reconnaissance faciale de l'iPhone X n'arrive pas à différencier les personnes asiatiques

Après avoir renommé « une ambulance » une partie de ses utilisateurs, la reconnaissance faciale de l'iPhone X a rencontré des difficultés à différencier les personnes d'origines asiatiques.



En effet, une jeune femme en Chine avait réussi à déverrouiller l'iPhone X de sa collègue avec son visage. Apple soupçonnant un dysfonctionnement du smartphone, proposa de changer l'iPhone X de la femme par un autre. Cependant, même sur le nouveau téléphone, Face ID continua de confondre les deux jeunes femmes.



Les deux femmes n'ont pas été les seules dans cette situation. En effet, de nombreux autres clients se sont plaints pour un problème similaire auprès du géant de Cupertino, accusant la technologie Face ID de raciste.



Microsoft et son robot Twitter nazi

Tay Tweets était une intelligence artificielle mise en place sur le réseau social Twitter par Microsoft.



Disposant d'une base de données initiale, Tay Tweets était en mesure de la compléter grâce à sa capacité d'apprendre des internautes, en échangeant avec eux sur la plateforme. Le programme adaptait le langage, ainsi que les habitudes de ses interlocuteurs qu'elle repérait dans leurs conversations.



Malheureusement pour Microsoft, l'expérience n'a pas tourné comme la firme le souhaitait... La twittosphère s'étant acharnée à envoyer des messages nazis à Tay pendant les 24h après sa sortie, la malheureuse a adopté ce type de langage, transformant l'innocente petite intelligence artificielle en une parfaite petite nazie, postant des tweets plus affreux les uns des autres.



Microsoft mit un terme à cette expérience seulement 1 seul jour après sa sortie.



L'application « Google Photos » et son système de reconnaissance facial confond des personnes noires avec des gorilles

Cela ressemble à une blague de très mauvais goût et pourtant, Google l'a fait. En 2015, l'intelligence artificielle intégrée à l'application Google Photos avait pour but d'aider ses utilisateurs à organiser ses clichés en les analysant, et les regroupant par mot clés.



Le problème, c'est que celle-ci mettait des tags et regroupait les clichés de personnes noires dans un album photos nommé « Gorilles ». Une très grossière erreur sur laquelle Google s'est empressé de réagir et de présenter ses excuses, précisant qu'il s'agissait d'une erreur de l'algorithme sur lequel reposait l'application.



Quand Sophia envisage de dominer les humains

Lors d'une interview en mars 2016, le Dr. David Hanson, fondateur de Humanoid Robotics présentait sa création : Sophia, un robot humanoïde destiné aux interactions sociales. Le robot a été conçu pour tout apprendre des échanges avec les êtres humains.



Lors de cette interview, son créateur décide d'engager une conversation avec Sophia, en lui posant la question suivante :



David Hanson « Sophia veux-tu détruire les humains ? S'il te plaît dit non »

» Sophia « D'accord, je vais détruire les humains »



En l'occurrence, Sophia semble être dotée dans son algorithme d'une bonne dose d'humour.



Cependant, un an plus tard lors d'un show télévisé le 6 juin 2017, Sophia récidive. Après avoir remporté une partie de papier caillou ciseau contre Jimmy Fallon, le robot s'exprime : « Ceci est le début de mon plan pour dominer les humains », abordant un large sourire.



