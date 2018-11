Bientôt une ligue française sur League of Legends

© Riot Games

La LFL regroupera l'élite française

Si vous jouez à, vous connaissez peut-être déjà l'Open Tour, qui permettait d'établir un classement entre les meilleures formations du pays. Ce format va perdurer, afin de repérer les meilleurs joueurs amateurs, mais sera accompagné d'une ligue professionnelle.Riot Games lance en effet la Ligue Française de(LFL), un championnat national rassemblant les huit meilleures équipes évoluant dans l'hexagone. Dès janvier prochain, elles s'affronteront selon un format proche des compétitions internationales, avec des matchs réguliers et un système de classement. Quant à l'identité des équipes, elle n'est pas encore connue et vous pouvez encore envoyer votre candidature à Riot Games, jusqu'au 14 décembre.La LFL sera organisée par l'éditeur, en collaboration avec Webedia. Et elle sera diffusée via la plateforme O'Gaming, partenaire de Riot Games. L'objectif affiché de l'ensemble de ces acteurs, à travers cette nouvelle ligue, est de contribuer à structurer l'esport en France.