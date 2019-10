League of Legends arrive sur smartphones et Riot dévoile un FPS, un JCC et une série animée

© Riot

League of Legends s'exporte sur petit écran avec Wild Rift

Via : GameSpot

Parmi les plus notables, on retient l'arrivée prochaine d'une version mobile et console de, appelée, et attendue pour l'année prochaine.n'est pas un portage bête et méchant de. Il s'agit d'un nouveau jeu qui, s'il emprunte évidemment au genre du MOBA, voit sa jouabilité adaptée au support mobile et aux manettes sur lesquelles il fera ses armes.Les personnages pourront ainsi être contrôlés via deux sticks analogiques (ou tactiles sur smartphone), et l'interface utilisateur subira quelques changements. La map n'aurait aussi pas grand-chose à voir avec son homologue sur la version PC. Enfin, les parties devraient être raccourcies. Riot parle de 15 à 20 minutes pour terminer un match surSur le site officiel du jeu, Riot annonce qu'une quarantaine de champions seront jouables au lancement. D'autres rejoindront bien entendu le poster dans les mois qui suivent. L'éditeur promet aussi que tous les champions pourront être débloqués sans avoir à passer à la caisse. La boutique en ligne n'aura vocation qu'à vous offrir des éléments cosmétiques totalement optionnels.Ce n'est pas tout. Au cours de son livestream hier, Riot a annoncé que, son jeu d'autochess déjà disponible sur PC, allait bientôt faire ses armes sur mobiles. Le cross play sera d'ailleurs de rigueur entre les deux mondes, et l'on peut d'ores et déjà s'inscrire à la bêta via le Google Play Store Outre cette réjouissance, Riot sort une nouvelle carte de sa manche avec: un JCC dans l'univers de. Très inspiré dude Blizzard, LoR sera bien entendu free-to-play et disponible en 2020 sur PC et mobiles.Ce n'est toujours pas tout. Riot ne prenait décidément pas l'anniversaire de son MOBA à la légère, l'éditeur a annoncé encore deux nouveautés lors de son événement. Le premier porte encore un nom de code peu évocateur : Project A.Derrière ce patronyme énigmatique se cache un FPS compétitif qui ne renie pas avoir été chercher son inspiration du côté d'(chez Blizzard toujours). Ce Hero Shooter dans l'univers deest encore dans en production, et davantage de détails sont attendus à son objet courant 2020.Enfin, quant Riot ne vous occupe pas avec ses jeux, il souhaite vous divertir avec une série animée., c'est son nom, suivra l'histoire de deux personnages iconiques dedans le monde utopique de Piltover. Une série haute en couleur, attendue elle aussi en 2020.