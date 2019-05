Une version mobile de League of Legends en développement chez Tencent

© Riot Games

Un désaccord avant l'union

Un bon moyen de « relancer » la machine LOL ?

Source : Reuters

Avec des recettes en berne en 2018,a décidé de changer de cap et de s'attaquer au marché juteux des smartphones et tablettes . Ainsi, le titre emblématique du studio arrivera prochainement sur ces supports.C'est Reuters qui a annoncé la nouvelle grâce à quelques indiscrétions pêchées auprès de plusieurs sources qui sont bien évidemment restées anonymes. Riot Games et Tencent n'ont pas voulu se prononcer sur le sujet, mais nous voyons mal l'agence de presse britannique communiquer de telles informations sans être sûre de ses propos.Tout aurait débuté il y a plusieurs années lorsquepropose à Riot de travailler sur une version mobile de. La firme américaine refuse et le studio basé à Shenzhen décide donc de créer son propre MOBA à destination du marcher chinois :. À sa sortie en novembre 2015, le jeu devient un hit et un portage pour l'Occident est déployé en 2016 sous le nom deCependant, le lancement den'a pas vraiment eu le succès escompté et le titre esten dehors du territoire chinois. Ce désaccord entre Tencent et Riot Games appartient donc au passé, puisque Reuters affirme que les deux entreprises travaillent conjointement depuis plus d'un an surSelon plusieurs analystes, le célèbre MOBA a vu ses résultatspar rapport à 2017, avec tout de même 1,4 milliard de dollars de recettes. Riot espère donc qu'un jeu mobile League of Legends pourra permettre à la licence de rapporter encore plus.Enfin, d'après les sources contactées par Reuters, la sortie du jeu ne devrait pas se faire cette année.