Jeux vidéo : Médiamétrie dresse le portrait du joueur d'aujourd'hui

Tout le monde se prend au(x) jeu(x)

Le côté nomade du smartphone le rend populaire chez les gamers

Dans son étude publiée le 9 mai 2019, Médiamétrie a souhaité dessiner le nouveau visage des gamers. On apprend dans celle-ci quepratiquent au moins un loisir numérique chaque jour. C'est cinq points de plus qu'il y a deux ans, une preuve que les usages continuent d'évoluer grâce à une utilisation plus importante du smartphone, une musique davantage accessible via les plateformes de streaming (audio et vidéo), et, surtout, uneTous jeux et supports confondus, le nombre de joueurs quotidiens de jeux vidéo. Plus d'un quart des Français (25,2 %) de 13 ans et plus ont au moins un contact avec un jeu vidéo tous les jours, avec une proportion naturellement plus forte chez les 13-24 ans (42 %) que chez les 25-34 ans (30 %) ou les 35-49 ans (26 %). Toutefois, près d'un Français sur cinq (19 %) de la tranche des 50-64 ans s'amusent devant un jeu vidéo chaque jour !Notons aussi que. Alors qu'elles étaient 16 % en 2016, elles sont 23 % à jouer à un jeu vidéo de façon quotidienne, deux ans plus tard. «», explique Xavier Lemuet, de chez Médiamétrie.Le jeu mobile ne cesse ainsi de gagner du terrain, au contraire des amateurs de télévision et de console portable qui, eux, sont à la baisse., à tel point que chaque jour, ce sont 39 % des joueurs qui font le choix du mobile pour jouer. En seulement une décennie, cette proportion a augmenté de... 34 points. Et à l'inverse d'une console portable (qui nécessite un certain « confort ») ou d'un téléviseur, le smartphone a cette, facilitant ainsi l'accès aux jeux vidéo.Avec 34 % de joueurs quotidiens,, surtout sollicité en fin d'après-midi jusque tard dans la nuit, a encore de belles heures devant lui, d'autant plus qu'ilLe gamer n'oublie pas les fondamentaux, mais se révèle être aussi un consommateur d'activités ou de médias plus traditionnels. Il aime les rencontres sportives, les week-ends loin du domicile, les parcs d'attractions, les salons et les foires. Il reste humain, en somme.