Cloud gaming : pour Nintendo, le hardware ne pâtira pas de la démocratisation des services

Le cloud gaming ne va pas tuer le hardware selon Nintendo

Nintendo surveille de près le cloud gaming

Via : WCCftech

Sur un petit nuage grâce à la Switch qui se vend comme des petits pains , Nintendo ne reste pas pour autant insensible aux sirènes du jeu dans le nuage. Mais si le patron de Big N prend acte des pas de géants qui ont été faits en la matière au cours des dernières années, Nintendo ne compte pas changer de cap, et continue de», commente Shuntaro Furukawa dans les rapports financiers de Nintendo. «». Et le patron de Nintendo de conclure : «».Pour mémoire, Nintendo a récemment noué un partenariat d'envergure avec Microsoft qui, lui, planche beaucoup sur le cloud gaming par l'intermédiaire du. Il ne serait guère surprenant de voir ainsi le service de jeu dans le nuage de celui-ci porté d'une façon ou d'une autre sur les consoles Nintendo dans le futur.Par ailleurs, il faut aussi noter que Nintendo. Au Japon,est en effet jouable en intégralité de façon distante sur Nintendo Switch. Même chose avecqui, sur l'archipel, dispose d'une version dans le cloud et jouable sur la console hybride du constructeur.Autant de signaux faibles qui permettent de se rassurer sur une chose : si Nintendo ne compte pas, à moyen terme, développer de propre solution pour le cloud gaming, le constructeur garde assurément un oeil attentif sur la question.