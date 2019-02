Les jeux Xbox arriveront sur Switch via le Xbox Game Pass et Project xCloud

Le Xbox Game Pass et le xCloud bientôt chez Nintendo

Plusieurs jeux Xbox jouables nativement sur Switch

Depuis l'arrivée de Phil Spencer à la tête de la division Xbox en 2014,a recentré sa stratégie sur les jeux vidéo tout en étant à l'écoute de sa communauté. La firme de Redmond a également pour ambition de toucher un maximum de supports avec ses services et c'est ce que tentera de faire le Project xCloud dans un avenir proche. Si le service de streaming est attendu sur smartphones et tablettes, il devrait aussi offrir de toutes nouvelles perspectives à Microsoft ainsi qu'à ses partenaires.Ainsi, le site français Jeuxvideo.com affirme quedans un cadre qui dépasse totalement la sortie deou desur Switch. En effet, c'est carrément le service Xbox Game Pass qui devrait êtredans un avenir proche. En moyennant en abonnement mensuel, le « Game Pass » offre un accès illimité à un catalogue de plus d'une centaine de titres (dont toutes les dernières exclusivités Xbox One en date) téléchargeables à volonté.Via ce procédé, des licences majeures commeou mêmepourraient être jouables sur Switch. La console de Nintendo n'étant pas aussi puissante que celles de Microsoft, il faudrapour en profiter. C'est là que le Project xCloud interviendra. Des titres comme Resident Evil 7: Biohazard etsont d'ailleurs disponibles sur Switch au Japon grâce au streaming.Pour le moment, les derniers détails ne seraient pas encore finalisés entre les deux constructeurs. Cependant, le partenariat pourrait se concrétiser dès cette année. En plus des grosses licences citées précédemment, des jeux comme, et mêmedevraient sortir nativement sur Switch., qui se déroulera du 11 au 14 juin, nous éclairera sans doute plus sur cette association. À l'heure où Google s'apprête à dégainer l'artillerie lourde dans le domaine du jeu vidéo, Sony et sa future PS5 semblent bien isolés.