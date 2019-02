Google prévoit d'annoncer sa console et son service de cloud gaming à la GDC

Crédits : Google

Projet Yéti : un Chromecast dédié au cloud gaming ?

C'est le moment où jamais pour Google de se lancer



Sony dispose déjà de son propre service de cloud gaming baptisé PlayStation Now. Crédits : Sony

Il y a quelques jours, de nombreux journalistes de jeux vidéo ont reçu une invitation de la part depour une conférence que la firme tiendra en marge de la GDC. Aujourd'hui, de nouvelles informations laissent à penser que Google y dévoilera bien la version commerciale du, mais également son pendant hardware portant le nom de code Yeti.Selon les sources de 9to5Google, le Projet Yéti était à l'origine conçu pour n'être qu'un succédané du Chromecast. Mais cedédié auaurait progressivement mué en un boîtier un peu plus volumineux, permettant la connexion d'une manette de jeu fournie et développée dans les laboratoires Google.En octobre dernier, Google avait défrayé la chronique avec l'annonce surprise de son Project Stream. Grâce à un partenariat avec l'éditeur français Ubisoft, Google avait permis à certains utilisateurs de profiter deen 1080p 60 fps directement depuis leur navigateur Chrome - pour peu qu'ils disposent d'une connexion d'au moins 25 Mb/s.Aussi une belle inconnue reste à résoudre en ce qui concerne le catalogue du futur service de Google. D'après 9to5Google, "" de studios aurait travaillé avec la firme pour porter des titres existants sur son service de, "", raconte le site.Le choix de la Game Developers Conference n'est pas anodin pour Google. L'événement qui se tiendra à San Francisco du 18 au 22 mars prochain est le rendez-vous évident des développeurs et des constructeurs. En présentant son service dans un tel contexte, la firme espère donc convaincre un maximum de studios de s'intéresser à sa solution, et cherche donc à s'assurer un catalogue le plus conséquent possible.D'autant que leest un secteur en pleine expansion. Pour l'heure, seul Sony et son PlayStation Now est officiellement lancé sur le marché. Nvidia teste pour sa part un service analogue baptisé GeForce Now , qui a la particularité d'accorder à ses utilisateurs un accès total à leur bibliothèque Steam. Les Français de Blade sont également en position de force avec leur solution, véritable ordinateur de jeu dans ledont l'usage ne saurait cependant être limité au jeu vidéo.Mais cela est sans compter sur les velléités de Microsoft (Project xCloud), Orange et évidemment Apple en la matière. Aussi, qu'un acteur majeur tel que Google s'attaque frontalement aupourrait pousser encore plus d'entreprises à flairer le filon et s'y engouffrer. Dans tous les cas, la pratique du jeu vidéo est probablement sur le point d'être bouleversée plus qu'elle ne l'a jamais été par le passé.