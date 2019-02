Google tiendra une conférence le 19 mars pour parler ... de jeu vidéo

Crédits : Google

Google a recruté des grands noms du jeu vidéo

La concrétisation du « Projet Yeti » ?

Hier, le journaliste spécialisé de Kotaku Jason Schreier et nombre de ses confrères ont reçu une énigmatique invitation de la part de. «» au cours d'unequi se tiendra le 19 mars à 18 heures (heure française), peut-on y lire Pour les observateurs, il n'y a aucun doute possible : Google s'apprête à dévoiler sa feuille de route en ce qui concerne sesdans le jeu vidéo.La firme de Mountain View s'est illustrée en fin d'année dernière en inaugurant un partenariat inédit avec. Quelques utilisateurs triés sur le volet s'étaient ainsi vu offrir la possibilité de jouer à Assassin's Creed Odyssey directement depuis leur navigateur Chrome, officialisant par la même le service de cloud gaming de Google, baptiséDepuis, Google s'est fait très discret sur son produit. Mais les plus récents investissements de la firmelaissent peu de doute quant à ses velléités. Gamekult rappelle notamment que Google a débauché à tour de bras en 2018. Phil Harrison, Jack Buser, mais aussi Richard Marks (figure de la recherche et développement chez PlayStation) ont ainsi rejoint les rangs du géant sans que l'on sache véritablement en quoi consistait leur fiche de poste.Aussi, on n'ignore plus que Google nourrit des ambitions concrètes en matière de jeu vidéo. Cela fait un certain temps déjà que le nom d'un certain « Projet Yeti » circule, dont on raconte qu'il pourrait s'agir d'uneentièrement dévolue au cloud gaming.Le géant Google est-il sur le point de dévoiler conjointement une console et le service qui va avec ? Réponse dans un petit mois.