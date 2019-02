Des bureaux et datacenters dans 24 des 50 États américains : une hégémonie nommée Google

Google sera présent dans un État sur deux aux USA

10 000 emplois répartis sur tout le territoire américain

Déjà très présente sur le sol américain, a annoncé le 13 février 2019 et par l'intermédiaire de son PDG, Sundar Pichai, qu'il allait étendre sa présence aux États-Unis avec la. La firme de Moutain View va investirdans ce projet, qui devrait selon elle mener à la création de 10 000 emplois. En 2018, elle avait déjà investi 9 milliards de dollars dans l'agrandissement de ses installations.Avec un nouvel investissement très important en 2019 dans, Google hébergera un bâtiment (bureau ou datacenter) dans quasiment la moitié des États que comptent les USA, soit 24 sur 50, en prenant soin de positionner la plupart sites dans les endroits les plus denses du pays en termes de population.Certains des nouveaux sites seront tout de même plus ruraux que par le passé. Google tient à soigner son image en créantà certaines communautés locales. Aux États-Unis, la plupart des emplois les mieux rémunérés (ingénierie, vente, marketing) restent en majorité localisés dans des bureaux situés sur les côtes Ouest et Est du pays.Les 10 000 emplois issus du secteur de la construction promis par Sundar Pichai seront répartis dans les États du Nebraska, du Nevada, de l'Ohio, du Texas, de l'Oklahoma, de la Caroline du Sud et de la Virginie.», a déclaré le PDG de la firme. «».