La Directive Copyright provoquera une chute de 45% du trafic des sites d'info, selon Google

Une expérience de simulation de l'article 11

45 % de trafic en moins

Source : 9to5Google

La Directive Copyright , ou loi de réforme du droit d'auteur, reste dans le viseur de. Et pas seulement à cause de l'article 13, qui menacerait la création sur YouTube Car l'entreprise craint également les «» de l'du texte. Celui-ci prévoit d'imposer aux plateformes telles quede signer des accords commerciaux pour pouvoir afficher des extraits d'articles. L'objectif de cette mesure étant d'aider les sites d'information, en les faisant bénéficier d'une rémunération pour la mise en avant de leurs contenus.Mais pour le moteur de recherche, la réforme nuirait au contraire à l'activité de ces médias, ainsi qu'à la qualité proposée aux utilisateurs. Pour prouver cette affirmation, Google a mené une expérience simulant l'affichage des news sur son portail d'actualités, en répercutant les contraintes imposées par l'article 11. Les articles n'étaient alors présentés que via une URL, un fragment de titre et sans image d'illustration.D'après Google, même dans des conditions « modérées », ce changement a entraîné une. Les utilisateurs avaient alors plutôt tendance à se tourner vers d'autres résultats, tels que des réseaux sociaux ou des plateformes vidéo.Par conséquent, selon Google, l'article 11, au lieu d'aider les sites d'info, provoquerait au contraire l'effondrement de leur trafic. De plus, l'entreprise met en avant l'impossibilité de nouer un accord commercial avec chaque éditeur. Dans ce cas, seuls les plus gros médias pourraient être mis en avant, au détriment des plus petits sites.Google demande ainsi d'autoriser l'affichage d'aperçus concis pour les actualités et de permettre aux éditeurs d'accorder des licences gratuites d'utilisation. En attendant, en l'état actuel des choses, la société envisage toujours de fermer Google Actualités en Europe