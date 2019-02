Google : Pixel est la marque de smartphones en plus forte croissance aux USA



Crédits : Google

Google Pixel 3 : un smartphone parfaitement équilibré

Au point que, selon l'institut Strategy Analytics,est la marque de smartphones en plus forte croissance actuellement aux États-Unis, rapporte Forbes Si lefait autant d'adeptes, c'est grâce à la grande maîtrise dont a fait preuve Google en concevant son produit. Ne souffrant d'aucune extravagance, les Pixel 3 et Pixel 3 XL vont à l'essentiel :contenu, simple caméra et batterie de 2915 mAh. Une fiche technique sans chichi, qui permet pourtant au Pixel 3 de cocher toutes les cases, notamment en photographie où il donne d'excellents résultats.Mais gardons en mémoire que si les Pixel connaissent une si forte progression en ce moment aux États-Unis, le pays est pour l'heure encore hermétique aux assauts des marques chinoises telles que Huawei, Xiaomi ou OnePlus - dont ce dernier n'est arrivé qu'en fin d'année aux USA.