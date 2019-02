Aux USA aussi, Google se cache derrière des sociétés écrans pour éviter les impôts

Google utilise différentes sociétés fantômes pour éviter des taxes

Une pratique courante et parfaitement légale

Source : The Verge

C'est une enquête du Washington Post qui révèle les astuces mises au point par Google pour échapper à l'aux Etats-Unis. Le quotidien se penche sur les nombreuses installations du groupe et révèle qu'il se cache bien souvent derrière despour cacher son identité auprès des autorités locales.Un exemple à Midlothian, une ville située au Texas où una été construit par une entreprise au nom de « Sharka LLC ». Derrière ce prête-nom, Google qui a réussi avec cette manœuvre à gagner 10 millions de dollars d'allègements fiscaux.La société à d'ailleurs été jusqu'à créer une autre société, « Jet Stream LLC » pour acheter leau préalable. Une fois l'accord conclu avec la municipalité et les contrats signés, Google a changé l'adresse de Sharka LLC pour devenir celle du siège social de Mountain View.Il n'est pas rare pour de grosses entreprises de rester très discrètes lorsqu'elles effectuent des recherches d'emplacement, Google le confirme d'ailleurs dans une réponse donnée auCette historie rappelle celle d'Amazon, qui a finalement annulé la construction de son deuxième quartier général à New York sous la pression des riverains qui craignaient de voir le prix de l'flamber à court terme. L'opération avait été menée dans le plus grand secret et les habitants de la ville ont appris la nouvelle sans avoir été consultés au préalable, ce qui a provoqué une réaction immédiate et épidermique.Google prévoit d'investir 13 milliards de dollars dans la construction de nouveaux locaux aux Etats-Unis. Le moteur de recherche souhaite se faire le plus discret possible, quitte à mentir, pour éviter que les localités utilisent la notoriété de l'entreprise et ses finances sans limites pour exiger des avantages qui ne seraient jamais demandés à des sociétés plus confidentielles.