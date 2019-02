Orange va lancer son PC dans le cloud pour concurrencer Shadow

ksokolowska / Shutterstock.com

Un accès au cloud gaming avec une simple clé TV

Une solution testée dès ce printemps par les professionnels, avant le grand public

Le, cette nouvelle pratique émergente qui permet à une personne de jouer sur n'importe quel appareil à distance sans l'héberger chez soi, est en train de se démocratiser. Forcément, elle attire les convoitises. L'exemple le plus frappant est celui deavec, un exemple qui donne des idées à, qui va proposer cette année son propre service de PC dans le cloud.Comme nos confrères de le rapportent , Orange va proposer cette année un. Celle-ci pourra permettre, grâce à votre connexion Internet, d'accéder à un ordinateur dans le cloud d'Orange.La « clé TV » est déjà présente chez plusieurs centaines de milliers de clients de l'opérateur. Elle permet déjà aux clients de l'opérateur de retrouver leur offre TV d'Orange sur un second téléviseur, sans décodeur TV (si vous avez par exemple décider d'installer une seconde télévision dans votre chambre et que vous ne souhaitez pas gâcher l'architecture ambiante en faisant de vilains trous). La clé se branche directement sur le port HDMI du téléviseur et se connecte en WiFi à la Livebox.Cette même clé TV pourra permettre, bientôt, d'accéder à un PC virtuel à distance,. À partir d'une application dédiée, vous pourrez piloter via votre smartphone votre ordinateur (projeté sur votre écran de télévision) Windows 10.Des points restent tout de même assez flous comme la latence potentielle du service, la puissance de l'ordinateur dans le cloud ou la vitesse de connexion minimale nécessaire. La clé PC d'Orange sera testée dès ce printemps par quelques professionnels. Le grand public, lui, devra patienter encore un peu pour en bénéficier, au mieux plus tard cette année.