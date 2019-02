4,9 milliards d'euros : le marché du jeu vidéo atteint un nouveau record en 2018

Les ventes dématérialisées s'imposent

9 consoles vendues sur 10 sont de salon

Les jeux physiques ont quasiment disparu sur PC

Nintendo, le maître du jeu

De plus en plus de femmes intéressées par le jeu vidéo

Leatteint des sommets en. Le marché a atteint un nouveau record en 2018 avec unpar rapport à celui généré en 2017 (4,3 milliards). L'écosystème console est le plus fort avec 2,75 milliards d'euros (+15 % en 2018), devant l'écosystème PC gaming (1,24 milliard, +10 %) et l'écosystème mobile (946 millions, +22 %).Dans le détail fourni par l'étude menée par le SELL et Médiamétrie , le software mobile et le software console dématérialisé constituent les parts de marché les plus importantes du jeu vidéo en France avec 19 % chacun. Derrière, on retrouve le hardware console et le software physique console (16 %), puis le software dématérialisé PC (13 %), le hardware PC gaming (9 %), les accessoires console (6 %), les accessoires PC gaming (3 %) et le software physique PC (0,4 %).Si l'on s'attarde aux, avec 918 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une impressionnante progression de 67 % par rapport à l'année précédente. Les ventes physiques ont, elles, diminué de 2 % l'an dernier et atteint 782 millions d'euros, assez nettement dépassés par le dématérialisé (46 % des ventes seulement).S'agissant du, qui recule de 2 %, 90% des consoles vendues en 2018 étaient des consoles de salon (2,52 millions), comprenant 9 % de rétrogaming, et 10 % étaient des consoles portables (269 423). Les accessoires, eux, progressent de 2 % en 2018 avec dans l'ordre, un top 3 occupé par les manettes, l'audio et les accessoires divers comme les styles et les protections.Sur le marché physique, le top 10 des jeux achetés fut trusté par des jeux d'action (4,91 millions) devançant le sport (2,36 millions,) et le tir/FPS (2,29 millions).Concernant, on note une évolution de la répartition des revenus qui suit la même tendance que les consoles, mais à l'extrême. Le software dématérialisé a rapporté 618 millions d'euros avec des jeux dématérialisés en progression de 33 % et une part de marché de 97 % ; tandis que, pour une part de marché famélique de 3 %. Les accessoires PC gaming progressent, eux, de 11 % à 148 millions d'euros.D'ailleurs, on ne retrouve plus que des classiques parmi les meilleures ventes physiques PC. Les Sims 4 (54 874) devance Farming Simulator 19 (54 195). Overwatch est troisième avec 30 3330 exemplaires physiques vendus en 2018. Les jeux de stratégie (262 345) demeurent les plus sollicités en ventes physiques, devant le tir/FPS (125 673) et le jeu de rôle/RGP (76 847).Du côté desreste de loin le plus puissant du marché en France, en valeur et en volume. Le Japonais, fort des succès de Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate ou Super Mario Party, devance(FIFA 19, Battlefield V) et le Français(Assassin's Creed Odyssey, Far Cry 5). Derrière, on retrouve(Call of Duty : Black Ops 5, Crash Bandicoot),(Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V) et(Spider-Man, God of War).Même s'il ne détient encore qu'une part « minoritaire »,est le pan du jeu vidéo qui a le plus progressé en 2018 :. Dans le top 5 des téléchargements, on retrouve Helix Jump, Love Balls, Pixel Art, Knife Hit et Rise Up. Celui des dépenses des consommateurs est bien différent puisque composé de Dragon Ball Z : Dokkan Battle, de Clash Royale, de l'éternel Candy Crush Saga, de Clash of Clans et de Summoners War.Un mot du profil type des joueurs français. En 2018,, avec un âge moyen de 39 ans pour les joueurs réguliers. La moyenne d'âge des joueurs reste plus élevée sur PC (42 ans) que sur console portable (30 ans). La proportion de femmes (47 %) n'est pas si éloignée de celle des hommes (53 %).Si Internet prend une place grandissante dans le comportement d'achat des Français, 37 % déclarent acheter leurs jeux aussi bien sur le Web qu'en magasin. 32 % reconnaissent acheter exclusivement en magasin, ce qui est plus que la part qui affirme s'équiper uniquement sur Internet (24 %). 89 % des Français considèrent par ailleurs le jeu vidéo comme un secteur innovant. Et preuve que le marché jouit d'une très bonne réputation, 62 % des Français jugent le jeu vidéo comme une activité positive à l'impact positif sur le développement des enfants. Comme quoi !