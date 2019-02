FIFA 19, jeu vidéo le plus vendu en France en 2018 devant Red Dead Redemption 2

Arthur Morgan s'est invité dans plus d'un million de salons en France en 2018

FIFA et RDR 2 survolent les débats, les jeux Nintendo très présents

1) FIFA 19 (Electronic Arts) : 1 353 358 exemplaires

Le marché duest dans la meilleure forme de sa vie. En France, celui-ci pèse 4,9 milliards d'euros pour 2018. Cette année aura été le témoin d'un affrontement entre plusieurs titres forts (FIFA 19, Red Dead Redemption 3, Call of Duty : Black Ops 4...), qui aura vu la PS4 et la Nintendo Switch dominer les ventes. Clubic vous présente le classement des meilleures ventes, publié par le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) cette semaine.La force deréside dans sa capacité à truster chaque année le haut du classement des ventes de jeux. L'édition 2019 du jeu édité par Electronic Arts s'est écoulée àet a rapporté près de 76 millions d'euros en France. Le jeu devance celui qui fut le plus attendu de l'année :(Take-Two Interactive). Les aventures du charismatique Arthur Morgan ont captivéet généré près de 57 millions d'euros sur le territoire. Déception en revanche pour(Sony Interactive) qui a timidement franchi les 300 000 exemplaires.Par plateforme, le top 20 en volume est trusté intégralement par des jeux vendus sur PS4 et Switch. La seule exception est l'édition Xbox One de FIFA 19 qui n'occupe que la quinzième place du classement avec 185 780 exemplaires.