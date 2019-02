La Paris Games Week 2019 aura lieu du 30 octobre au 3 novembre

Quelque chose de spécial pour fêter la dixième édition ?

Véritable temple dédié aux jeux vidéo, la PGW (pour les intimes) reviendra aux parcs des expositions de la Porte de Versailles. Chaque journée débutera dès 8h30 et s'achèvera à 18h30 (sauf le dimanche avec une fermeture dès 18h00). Une fois de plus, le salon occupera les halls 1, 2.2 et 3 pour une surface occupée totale de 80 000 m², soit identique à l'édition précédente.Les dates annoncées ci-dessus tombent en plein pendant les vacances de la Toussaint, permettant ainsi aux plus jeunes de tester les dernières nouveautés de ce divertissement très prisé en France. L'entrée pour les enfants de moins de 7 ans sera gratuite et les autres devront passer par la billetterie en ligne qui ouvrira en mai prochain. En 2018, environ 316 000 visiteurs avaient fait le déplacement. Un chiffre astronomique qui place laparmi les plus gros salons axés sur les jeux vidéo au monde.Pour le moment, les invités et les nombreux exposants n'ont pas encore été annoncés. Cette dixième édition de lapourrait bien tomber à un moment important du calendrier vidéo-ludique. En effet, la PS5 et la prochaine Xbox pourraient être dévoilées courant 2019, l'événement parisien pourrait donc tomber à pic pour les constructeurs. Surtout que Sony a déjà tenu deux conférences de presse majeures en 2015 et 2017 durant laEnfin, les jeux vidéo français devraient encore une fois être à l'honneur avec des espaces entièrement dédiés à ces productions. Pour terminer, la(un concert avec des musiques tirés de plusieurs jeux très populaires) pourrait bien rempiler pour la troisième année consécutive. Le S.E.L.L (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) détaillera ces éléments dans les semaines qui viennent.