Xbox "Anaconda" : tout ce qu'on sait de la prochaine console de Microsoft

La prochainededevrait répondre au nom de code, ce qui en impose déjà. Exitdonc, qui semble davantage être une famille de périphériques qui serait découpée en plusieurs niveaux avec notamment une version de pointe,, qui succéderait à la Xbox One X, et la, une version moins coûteuse qui serait une sorte de descendante de la Xbox One S. S'agissant de l'Anaconda, qui nous intéresse plus particulier, les performances promettent d'être à la hauteur de l'attente suscitée, si l'on en croit les informations dePour son Anaconda, Microsoft aurait prévu un, et ferait aussi et toujours confiance au fabricantpour la partie graphique avec un. La mémoire graphique devrait atteindre(l'équipe en charge du développement serait d'ailleurs à la recherche d'un ingénieur spécialisé dans la dernière génération de mémoire), et le disque dur NVMe serait d'1 To, à 1 Go/s.Les technologies DirectX Raytracing et MS AI pourraient aussi booster les performances générales de la console et offrir une vision prometteuse de l'intelligence artificielle dans une Xbox new generation. Mais rien n'est encore arrêté, et les choses peuvent encore bouger.En parallèle aux mises à niveau matérielles, les capacités graphiques devraient être améliorées. Souvenez-vous, la Xbox One fut commercialisée comme une console « true 4K », mais de trop nombreux jeux sont proposés aux gamers sans en atteindre la cadence.Et la 4K devenant peu à peu la norme, et au vu des caractéristiques prétendues de la Xbox Anaconda, on peut imaginer que(FPS) de résolution. Des fonctionnalités comme la prise en charge des écrans 120 Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode de faible latence automatique devraient être de la partie.La One, elle, ne s'était pas vraiment inspirée de la 360, dont de nombreuses fonctionnalités manquaient. La Xbox Anaconda, de son côté, devrait être clairement tirée de la One, de façon à préserver l'harmonie avec les jeux, mais aussi les applications et les fonctionnalités de cette dernière.Dans le cadre du « concept » Scarlett, le Project xCloud, qui se baserait sur le Cloud Azure de Microsoft pour créer un réseau de jeux en nuage distants dans le monde, prendrait tout son sens sur la Xbox Anaconda. La firme de Redmond aurait en revanche laissé de côté la réalité virtuelle (VR).S'agissant des jeux, certains de ceux sortis sur Xbox One seraient jouables sur les nouvelles consoles Microsoft, notamment Halo Infinite, Gears 5 et les futurs Forza. La société a aussi enrôlé plusieurs nouveaux studios de jeux vidéo, et d'autres, comme Bethesda, seront séduits par les attraits de l'Anaconda s'agissant de la distribution de Starfield et The Elder Scrolls VI, qui visent des systèmes de nouvelle génération.Quant aux informations pratiques, Microsoft pourrait commercialiser l'Anaconda en 2020, soit trois ans après le lancement de la Xbox One X. Mais tant qu'il n'y a pas d'officialisation, nous en sommes au stade de la supposition. S'agissant des prix de la gamme Starlett, aucune information certaine encore, mais des rumeurs font état d'un(environ 440 euros) pour l'Anaconda, et de 299 dollars pour la Lockhart (autour de 260 euros).