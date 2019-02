Square Enix : des résultats mitigés, une ambition débordante et une restructuration

logoboom / Shutterstock.com

Square Enix va passer de 11 à 4 divisions

Un prochain exercice porté par le remake de FFVII ?

vient récemment de publier ses derniers résultats et de faire le bilan des neufs premiers mois de son exercice fiscal 2019 (qui a débuté le 1er avril 2018 et qui s'achèvera le 31 mars 2019). Du mois d'avril à décembre 2018, l'éditeur a généré un chiffre d'affaires de 179 milliards de yens, soit 1,43 milliard d'euros.Même s'il reste conséquent, ce chiffre estpar rapport à l'année précédente. Pire, Square Enix n'enregistre11,7 milliards de yens, soit, alors qu'il atteignait 268 millions d'euros en 2017/2018. Voilà pourquoi la société travaille à une restructuration de son activité.», a déclaré le président de la société, Yoskue Matsuda. «», poursuit-il.Sis'était écoulé à 4,12 millions d'exemplaires au 31 décembre dernier,n'a, lui, pas trouvé son public, et les coûts de développement du jeu ont dépassé les ventes générées. Du contenu additionnel futur devrait cependant booster un peu les ventes du titre porté sur PC, Xbox One et PS4. En revanche,a bien apporté sa pierre à l'édifice avec plus de 5 millions d'unités vendues en quelques jours.Malgré des résultats globalement décevants, Square Enix mise gros et table surpour sa prochaine année fiscale. Alors pourquoi de tels chiffres ? Sans doute que l'éditeur a une idée derrière la tête. Le remake tant attendu de, avec les aventures de Cloud, pourrait bien pointer le bout de son nez. Avec des informations peut-être dès l'E3 en juin prochain ?