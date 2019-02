Sony : le Playstation VR sera radicalement différent dans 10 ans

La réalité virtuelle n'en est qu'à ses balbutiements pour Sony

Un premier essai réussi qui inaugure une décennie d'évolutions à venir

Source : The Verge

Shawn Layden en est sûr : lava s'imposer dans l'esprit des joueurs. Mais pour cela, le président de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios estime qu'il faudra pas moins d'une décennie pour réussir à améliorer suffisamment laet la rendre attractive au plus grand public.À titre d'exemple, Shawn Layden a utilisédepuis le lancement de l'iPhone 3G en 2008 ou des premiers téléphones Android, jusqu'aux modèles les plus récents : «».Pour l'exécutif de, le PSVR actuel en est à saet l'entreprise sait déjà quels sont les axes d'amélioration à étudier pour convaincre un plus grand nombre de joueurs. Notamment, la taille du casque jugéeet le nombre de câbles nécessaires à son fonctionnement.Mais Sony a déjà réussi son entrée dans le domaine de la réalité virtuelle. Le constructeur a écoulé en 2018, plus que ses concurrents que sont l' Oculus Rift ou le HTC Vive . L'entreprise veut désormais poursuivre ses efforts et ses développements, notamment dans les titres proposés et pensés uniquement pour être joués en réalité virtuelle.