Microsoft présentera Hololens 2 au Mobile World Congress 2019

Un retour surprise à Barcelone pour Microsoft

Source : The Verge

Cela faisait des années que Microsoft n'expose plus au. Depuis l'arrêt de son système Windows Phone et la gamme de produits dédiée, l'éditeur n'avait pas pris la parole sur scène mais cette année 2019 signera son grand retour à Barcelone.Microsoft a invité la presse à venir écouter ses dernières annonces le 24 février à 17H, heure de Paris. Seront présents sur scène Satya Nadella, PDG du groupe, mais également Alex Kipman, technicien en charge du projetchez Microsoft. On peut donc en déduire qu'il sera question d'Hololens 2, la nouvelle version du casque deLes rumeurs parlent d'un appareil au design plus compact, profitant de la puissance d'un processeur Snapdragon 850 et d'un processeur dédié à l'intelligence artificielle développé en interne spécifiquement pour le