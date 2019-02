Microsoft et Paradox lancent une plate-forme commune de modding sur Xbox One

Crédits : Paradox Interactive

Fluidifier l'expérience des joueurs console



Le catalogue de mods semble déjà bien garni. Crédits : Paradox Interactive

Le précédent Fallout 4



Fallout 4 a été le premier jeu à porter les mods sur console de huitième génération. Crédits : Bethesda

Vous l'aurez compris :(c'est son nom) se limitera aux jeux de l'éditeur. Cities : Skyline et le plus récent Surviving Mars (qui devient par ailleurs compatible avec le clavier et la souris sur Xbox One) sont par exemple particulièrement visés par la démarche.Mais les titres à venir, comme(à paraître sur consoles le 26 février prochain) pourront également en profiter.Se cache à peine derrière cette manoeuvre la volonté commune d'atténuer les frictions entre le monde du PC et de la console. Autrement dit : la marotte de Microsoft depuis quelques années (pensez au programme Play Anywhere, qui rend les exclusivités Xbox One jouables sur PC).Très concrètement,se pose comme une boutique en ligne permettant la distribution deconçus pour PC sur consoles. Pour reprendre le cas de Surviving Mars : il suffit aux joueurs de mettre à jour leur jeu, de se connecter à leur compte Paradox depuis l'écran d'accueil et d'aller fouiner dans le catalogue denouvellement intégré. Pour Anders Törlind , responsable de Paradox Mods, cette nouvelle approche signe également le constat de l'éditeur qu'un nombre croissant de joueurs consoles s'intéressent aux productions du studio.Considérant l'expérience duconstitutive des jeux qu'il développait, Paradox a donc tenté d'en intégrer dans la version Xbox de, en février 2018. Une expérience qui n'a pas vraiment été couronnée de succès. "", raconte Törlind à Gamesindustry.Les problèmes soulevés par le responsable de Paradox Mods rappellent forcément la jurisprudence. En mai 2016, Bethesda et Microsoft étaient parvenus à un accord permettant aux joueurs Xbox One de profiter d'un certain nombre de. Ici aussi, chaque créateur qui souhaitait implémenter sa modification en jeu devait passer par la très réglementée et chronophage étape de validation par Microsoft avant d'arriver - ou pas - dans le magasin virtuel du jeu.Six mois plus tard, Sony avait même emboîté le pas à son concurrent et lui aussi ouvert un magasin deau sein de Fallout 4. Une ouverture des plus timides : seul 1 Go d'espace pouvait être alloué au, contre le double chez Microsoft. Et cela sans même parler du catalogue qui, sur PS4, ne comprenait à la sortie que quelque 300 références contre plus de 4000 sur Xbox One.Tout cela pour appuyer à quel point l'idée dusur consoles fait du chemin depuis le temps. La plate-forme inaugurée hier par Paradox signe une avancée majeure en la matière, et pourrait même permettre de créer des émules.