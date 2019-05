State of Play : notre résumé des annonces avec Final Fantasy VII Remake, MediEvil...

© Square Enix

Premières minutes en douceur avec un jeu Predator en exclusivité

MediEvil sortira pour Halloween et Final Fantasy VII: Remake revient d'entre les morts

Ce deuxièmedevait donc réconcilier la firme nippone avec ses fans après une première diffusion très décevante il y a un peu plus d'un mois. Cette fois, le PlayStation VR est resté au placard et Sony s'est attardé sur des productions plus ambitieuses à destination de la PS4. Bien évidemment, les surprises n'ont pas été très nombreuses dans cette vidéo d'à peine 13 minutes, mais certaines productions se sont illustrées, dont le retour d'une licence très attendue.Tout a commencé avec une bande-annonce pour la prochaine extension de Monster Hunter World nommée. Elle donnera accès à la région du Givre éternel avec un écosystème glaçant et un bestiaire des plus imposants. Le grappin pourra s'agripper directement aux monstres afin de réaliser des attaques inédites. Bref, le contenu de ce DLC sera très copieux lorsqu'il sortira le 6 septembre 2019. Ensuite, c'est un petit Dungeon Crawler du nom dequi s'est dévoilé. Avec ses environnements colorés et de la coopération jusqu'à 4 joueurs, cette nouvelle licence pourrait bien plaire aux nostalgiques avec ses graphismes 16-bit. De plus, il sera possible d'incarner des héros d'autres franchises commeou encore. Il sortira cet été sur PS4.Une nouvelle exclusivité pour la PS4 s'est également illustrée et elle est tirée d'une saga légendaire. C'est via un court trailer quea pris tout le monde par surprise. Ainsi, ce partenariat entre la Fox ( Disney donc ...) et Sony Interactive Entertainment donnera naissance à un jeu multijoueurs asymétrique en ligne dans lequel des joueurs qui contrôleront des soldats devront affronter une autre personne aux commandes du dangereux Predator. Rendez-vous en 2020.Déjà annoncé par Sony comme étant la véritable star de ce State of Play, le remake deest revenu avec une bande-annonce. Ce grand classique sorti en 1998 sur la première PlayStation débarquera le 25 octobre avec des graphismes totalement retravaillés, une narration inédite et de nouveaux secrets à découvrir. Le jeu aura droit à une version physique ainsi qu'à une édition Digital Deluxe comprenant une armure dorée, la bande originale, un artbook digital, un comics à télécharger et un thème dynamique.En approchant de la fin de sa diffusion, Sony a encore une fois levé le voile sur un tout nouveau titre nommé. Dans cette aventure animalière, le joueur contrôlera un phalanger volant qui doit survivre dans un futur ravagé par des catastrophes naturelles. Notre petit animal devra se méfier des prédateurs tout en perçant les mystères du monde qui l'entoure lorsque le jeu sortira, à une date encore inconnue. Avant de diffuser le tout dernier trailer du State of Play, PlayStation a annoncé une nouvelle PS4 gris métallique qui sortira en édition limitée pour les Days of Play, à partir de juin prochain.C'est donc le très attenduqui est venu clôturer l'émission. Via une vidéo plutôt généreuse en contenu, nous avons pu admirer de nouveaux extraits de gameplay et constater par la même occasion que les graphismes ont été nettement améliorés depuis la dernière présentation du titre en 2015. Square Enix a promis d'autres informations en juin durant l'E3 2019 . L'éditeur y tiendra une conférence dans la nuit du 10 au 11 juin à 3 heures du matin.Vous pouvez visionner l'intégralité de cedu mois de mai 2019 via cette vidéo :